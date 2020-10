L’uragano Delta si rafforza, ora è un mostro di categoria 4: allarme nello Yucatan, landfall atteso domani [FOTO] (Di martedì 6 ottobre 2020) L’uragano Delta si è rafforzato fino a raggiungere la categoria 4 e potrebbe rivelarsi “estremamente pericoloso” quando toccherà domani le coste della penisola messicana dello Yucatan: lo ha reso noto il servizio meteorologico statunitense. Stando alle previsioni Delta, con raffiche di vento oltre i 200 chilometri orari, passerà in serata al largo delle isole Cayman per poi toccare terra in Messico.L'articolo L’uragano Delta si rafforza, ora è un mostro di categoria 4: allarme nello Yucatan, landfall atteso domani FOTO MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) L’uraganosi èto fino a raggiungere la4 e potrebbe rivelarsi “estremamente pericoloso” quando toccheràle coste della penisola messicana dello: lo ha reso noto il servizio meteorologico statunitense. Stando alle previsioni, con raffiche di vento oltre i 200 chilometri orari, passerà in serata al largo delle isole Cayman per poi toccare terra in Messico.L'articolo L’uraganosi, ora è undi4:MeteoWeb.

SandroMEX : L'uragano #DELTA in meno di 2 ore é passato da categoria II a categoria IV. Si teme il peggio in questo momento i v… - SandroMEX : L'uragano #DELTA é già categoria 3. Intanto a #Cancun splende il sole... Proprio come prima del devastate uragano… - Pizzetto73 : L'uragano Delta si muove verso quella che una volta era casa. Cuidense banda! #HurricaneDelta -

