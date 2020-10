Lo sfogo di una dottoressa impegnata contro Covid: "Non so se potremo essere ancora i vostri eroi" (Di martedì 6 ottobre 2020) Con un lungo post su Facebook, la dottoressa Antonia Billeci, medico lampedusano impegnato nel nel reparto di Medicina d'urgenza e Accettazione dell'Ospedale Regionale Umberto Parini di Aosta, si è ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) Con un lungo post su Facebook, laAntonia Billeci, medico lampedusano impegnato nel nel reparto di Medicina d'urgenza e Accettazione dell'Ospedale Regionale Umberto Parini di Aosta, si è ...

giuliaprivato : @MaurizioAlbiati @annatomasi1 ti ho spiegato infatti. E' uno sfogo. Soprattutto per il fatto che H sia dunque una donna normale. - ArnesanoLucia : RT @Francy14879117: Se avete account porno, non seguitemi, o vi blocco. Buongiorno alla gente sana, quella semplice, quella che ha voglia d… - Achraf_Hakimi2 : Il post della dottoressa Billeci è un duro sfogo verso chi non ha capito ancora la gravità del virus: la paura è qu… - AndreaMarano11 : RT @globalistIT: - alessiacontee : RT @pascaziomarco: Lo sfogo è dovuto a una serie di episodi di stress che Matilde ha accumulato stando zitta. Ha sbagliato a trattenersi e… -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo una Lo sfogo di una precaria: "Lingua dei segni, un requisito poco considerato per il sostegno" LuccaInDiretta Danielle Frederique Madam offesa dopo lo sfogo su Suarez: "Non diventerai mai italiana"

PAVIA - I messaggi d'odio e razzismo sui social se li aspettava, dopo il suo sfogo contro l'esame di italiano farsa per concedere in tutta fretta la cittadinanza al calciatore Luis Suarez. Ma sentirsi ...

Grande Fratello Vip, Franceska si sfoga dopo l'eliminazione: «Sono libera, non potevo più stare in quella gabbia di pazzi»

Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe si sfonga con una serie di Stories postate sul suo profilo Instagram. «Finalmente, non ce la facevo più a stare in quella gabbia di ...

PAVIA - I messaggi d'odio e razzismo sui social se li aspettava, dopo il suo sfogo contro l'esame di italiano farsa per concedere in tutta fretta la cittadinanza al calciatore Luis Suarez. Ma sentirsi ...Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe si sfonga con una serie di Stories postate sul suo profilo Instagram. «Finalmente, non ce la facevo più a stare in quella gabbia di ...