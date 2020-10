La riforma fiscale non può limitarsi solo all’Irpef e al cuneo fiscale (Di martedì 6 ottobre 2020) Negli ultimi tempi si discute molto della necessità di una significativa e strutturale riforma del sistema fiscale italiano, ma poi le notizie della carta stampata riportano dibattiti concentrati soltanto sulla riforma dell’Irpef e del cuneo fiscale. Capiamoci, l’Irpef è certamente un’imposta importante che coinvolge tutti i cittadini italiani e il cuneo fiscale pesa molto sui lavoratori e sulle imprese; è però l’intero sistema fiscale che deve essere rivisitato se intendiamo realizzare una seria riforma, che sia utile alla ripartenza italiana.Su questo ci ha risvegliati l’intervista di pochi giorni fa del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Negli ultimi tempi si discute molto della necessità di una significativa e strutturaledel sistemaitaliano, ma poi le notizie della carta stampata riportano dibattiti concentrati soltanto sulladell’Irpef e del. Capiamoci, l’Irpef è certamente un’imposta importante che coinvolge tutti i cittadini italiani e ilpesa molto sui lavoratori e sulle imprese; è però l’intero sistemache deve essere rivisitato se intendiamo realizzare una seria, che sia utile alla ripartenza italiana.Su questo ci ha risvegliati l’intervista di pochi giorni fa del ...

fattoquotidiano : La manovra 2021 sarà espansiva (23 miliardi in disavanzo). Riforma fiscale solo dal 2022 [di Carlo Di Foggia]… - RaiNews : Il governo intende 'attuare un'ampia riforma fiscale che migliori l'equità', si legge nella nota - luigidimaio : Bisogna avviare una riforma fiscale che vada incontro alle esigenze di italiani e imprese. Dobbiamo dare risposte c… - HuffPostItalia : La riforma fiscale non può limitarsi solo all’Irpef e al cuneo fiscale - ansa_economia : Def: Gualtieri, patto per il fisco con fondo calo tasse. Per premiare la fedeltà fiscale. Riforma in 3 anni #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : riforma fiscale La riforma fiscale non può limitarsi solo all'Irpef e al cuneo fiscale L'HuffPost Def: Gualtieri, taglio delle tasse con i proventi della lotta all'evasione

... stabilire un patto fiscale con i cittadini italiani che premi la fedeltà fiscale e contributiva delle imprese e dei lavoratori". Nel testo Gualteiri spiega che la riforma fiscale sarà realizzata ...

Nadef 2020: Gualtieri, nel 2022 Pil a livello pre Covid

La riforma, aggiunge, "sarà disegnata in maniera ... mercato del lavoro e aumentare la crescita demografica". In ambito fiscale, aggiunge, "verrà inoltre introdotto un nuovo fondo da alimentare ...

... stabilire un patto fiscale con i cittadini italiani che premi la fedeltà fiscale e contributiva delle imprese e dei lavoratori". Nel testo Gualteiri spiega che la riforma fiscale sarà realizzata ...La riforma, aggiunge, "sarà disegnata in maniera ... mercato del lavoro e aumentare la crescita demografica". In ambito fiscale, aggiunge, "verrà inoltre introdotto un nuovo fondo da alimentare ...