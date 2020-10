Kena: Bridge of Spirits, arrivano novità non positive (Di martedì 6 ottobre 2020) Le ultime novità non mettono in buona luce il nuovo titolo per next gen Kena Bridge of Spirits, le accuse di un ex dipendente gettano ombre sulla casa di sviluppo Kena Bridge of Spirits fu una delle novità mostrate alla conferenza di presentazione di Playstation 5, fin dal suo annuncio ha riscosso dei giudizi piuttosto positivi. Gli elementi che hanno fatto presa sul pubblico ci sono tutti: ambientazione fantasy, un ottimo comparto tecnico, dei personaggi originali, tanta magia e un gameplay alquanto promettente. Novità non positive per il futuro di Kena Bridge of Spirits Tra le esclusive PS5 più attese, accanto a titoli di calibro maggiore quali Ratchet and Clank Rift Apart e ... Leggi su tuttotek (Di martedì 6 ottobre 2020) Le ultime novità non mettono in buona luce il nuovo titolo per next genof, le accuse di un ex dipendente gettano ombre sulla casa di sviluppooffu una delle novità mostrate alla conferenza di presentazione di Playstation 5, fin dal suo annuncio ha riscosso dei giudizi piuttosto positivi. Gli elementi che hanno fatto presa sul pubblico ci sono tutti: ambientazione fantasy, un ottimo comparto tecnico, dei personaggi originali, tanta magia e un gameplay alquanto promettente. Novità nonper il futuro diofTra le esclusive PS5 più attese, accanto a titoli di calibro maggiore quali Ratchet and Clank Rift Apart e ...

