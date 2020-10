Impensabile | con chi hanno beccato Selvaggia Lucarelli a cena E ha pagato lui

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) Clamoroso,, ma vero. Lo assicura Novella 2000. Di che si parla? Si parla di unadi, assolutamente extra-ordinaria: è stata avvistata a Milano, in un "esclusivo ristorante", insieme al suo "nemico giurato", Flavio Briatore. Lo stesso Briatore contro il qualeha battagliato per tutta l'estate sul coronavirus. Il rotocalco fa sapere che la strana coppia "parlava fitto e in modo piuttosto familiare e dava l'impressione di non preoccuparsi che qualcuno li avvistasse insieme". Dagospia, nel rilanciare la notizia, si interroga: "L'imprenditore ha già dimenticato le mazzate che gli ha riservato quest'estate la giornalista sul caso Billionaire e il contagio in Sardegna?". I due sono stati pizzicati al Baretto di Via Senato. Il tutto, bene ...