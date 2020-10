Frode mascherine | scoperti sette imprenditori Truffavano gli ospedali

repubblica : Maxi frode su mascherine agli ospedali, denunciati sette imprenditori di Foggia, Bari, Taranto, Perugia e Verona - rep_bari : Maxi frode su mascherine agli ospedali, denunciati sette imprenditori di Foggia, Bari, Taranto, Perugia e Verona [a… - cronaca_news : Maxi frode su mascherine agli ospedali, denunciati sette imprenditori di Foggia, Bari, Taranto, Perugia e Verona… - rep_bari : Maxi frode su mascherine agli ospedali, denunciati sette imprenditori di Foggia, Bari, Taranto, Perugia e Verona [a… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Importavano mascherine da Paesi extra Ue, 7 imprenditori denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Frode mascherine

TgVerona

C’è ancora chi cerca di guadagnare a discapito degli ospedali. Scoperta una frode sulle mascherine e denunciati i responsabili: ecco i dettagli. dispositivi di sicurezza: alcune mascherine erano non a ...Distribuite 45mila DPI non conformi alle norme vigenti in ospedali di cinque province. Tra queste Foggia, Bari e Taranto.