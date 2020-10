Da un Federico a un altro, la fascia destra corre sul binario Fiorentina-Juventus (Di martedì 6 ottobre 2020) Stesso nome e stesso ruolo, con uguali partenza e destinazione. La cessione di Federico Chiesa alla Juventus ha ufficialmente rinsaldato l’asse Firenze-Torino. Un deja vu di quanto accaduto tre anni fa, quando a lasciare la Fiorentina era stato l’omonimo del nuovo acquisto bianconero: Bernardeschi. Il 2017 era stato l’anno della consacrazione per l’attuale 33 bianconero. Quasi sempre titolare sotto la guida di Paulo Sousa, con le sue ottime prestazioni nella Viola attirò le attenzioni della Juve, che pagò 40 milioni per averlo in squadra. E questa è stata l’occasione della vita per Chiesa, che da quel momento è diventato la stella della Fiorentina. Nel frattempo, l’avventura di Bernardeschi alla Juventus si è rivelata ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 ottobre 2020) Stesso nome e stesso ruolo, con uguali partenza e destinazione. La cessione diChiesa allaha ufficialmente rinsaldato l’asse Firenze-Torino. Un deja vu di quanto accaduto tre anni fa, quando a lasciare laera stato l’omonimo del nuovo acquisto bianconero: Bernardeschi. Il 2017 era stato l’anno della consacrazione per l’attuale 33 bianconero. Quasi sempre titolare sotto la guida di Paulo Sousa, con le sue ottime prestazioni nella Viola attirò le attenzioni della Juve, che pagò 40 milioni per averlo in squadra. E questa è stata l’occasione della vita per Chiesa, che da quel momento è diventato la stella della. Nel frattempo, l’avventura di Bernardeschi allasi è rivelata ...

