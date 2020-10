Da oggi al via i test salivari. D’Amato: “Le scuole non sono il motore del virus” (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – “Noi siamo intervenuti in circa 300 plessi scolastici di vari istituti. Al momento abbiamo avuto 334 casi positivi, la gran parte esterni alla scuola, ovvero il virus non e’ stato contratto a scuola. Questi casi sono in prevalenza studenti, per circa il 90%. Allo stato attuale, il mondo scuola non e’ il motore della trasmissione del virus, i casi della scuola sono inferiori al 10% del totale. Dobbiamo continuare a monitorare, c’e’ una grande collaborazione con le scuole. Bisogna continuare a fare queste attivita’ di testing e prevenzione, attraverso tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione”. Lo ha detto Alessio D’Amato, assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, intervenendo ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’e’ desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – “Noi siamo intervenuti in circa 300 plessi scolastici di vari istituti. Al momento abbiamo avuto 334 casi positivi, la gran parte esterni alla scuola, ovvero il virus non e’ stato contratto a scuola. Questi casi sono in prevalenza studenti, per circa il 90%. Allo stato attuale, il mondo scuola non e’ il motore della trasmissione del virus, i casi della scuola sono inferiori al 10% del totale. Dobbiamo continuare a monitorare, c’e’ una grande collaborazione con le scuole. Bisogna continuare a fare queste attivita’ di testing e prevenzione, attraverso tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione”. Lo ha detto Alessio D’Amato, assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, intervenendo ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’e’ desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

