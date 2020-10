Covid | boom di Immuni con oltre 7 milioni di download

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Insieme alla curva dei contagi sono aumentati anche gli italiani che hanno scaricato, l’app per il tracciamento dei contatti lanciata dal Governo lo scorso giugno. Nel giro di 48 ore è stata raggiunta quota 7.036.898, con una crescita di350milanel giro di 48 ore: il 2 ottobre erano 6.679.118. Il numero dicorrisponde a circa il 18% degli smartphone attivi in Italia, un dato ancora lontano dal 60%, la soglia minima affinché l’app possa essere davvero efficace nel contenimento del contagio. Finora l’applicazione ha inviato 5.870 notifiche e al momento 357 utenti positivi hanno caricato i codici per avvisare le persone entrate in contatto con loro, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute. Il ...