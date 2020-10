Covid | a Berlino situazione quasi fuori controllo

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 ottobre 2020) Monaco, 6 ott.(Adnkronos/Dpa) - "Lami preoccupa veramente. Temo che sia sul punto di diventare incontrollabile". A dichiararlo - parlando dei dati sulla diffusione dei contagi da Coronavirus - è stato il premier bavarese Markus Soeder al termine di una riunione di gabinetto a Monaco. In quattro distretti di- con popolazione totale superiore al milione di abitanti - si è superata la soglia dei 50 casi di contagio per centomila abitanti su un periodo di 7 giorni posta come limite dalle autorità tedesche nello sforzo per contenere la diffusione del Coronavirus. Tra questi figurano Mitte, Kreuzberg e Neukoelln. Di conseguenza, due stati, il NordReno Westfalia e la Renania-Palatinato hanno introdotto la quarantena per persone provenienti da quelle aree. Soeder, cui si guarda come ad un ...