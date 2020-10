Covid 19 | a Berlino la situazione è quasi fuori controllo

Adnkronos : #Covid, 'a #Berlino situazione quasi fuori controllo' - globalistIT : Covid in Germania: a Berlino la situazione rischia di finire fuori controllo - PonytaEle : RT @AlessandraMQ: ??Covid, Berlino: coprifuoco dalle 23 alle 6, vietato vendere alcolici di notte (#sharia delle tenebre) - AlessandraMQ : ??Covid, Berlino: coprifuoco dalle 23 alle 6, vietato vendere alcolici di notte (#sharia delle tenebre) - Giacinto_Bruno : RT @ImolaOggi: ??Covid, Berlino: coprifuoco dalle 23 alle 6, vietato vendere alcolici di notte (sharia delle tenebre) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Berlino

Berlino, 06 ott 20:25 - (Agenzia Nova ... poiché ha dimostrato capacità d'agire nel far fronte alla crisi del coronavirus. Tuttavia, ha proseguito il presidente del Bdi, ora la politica deve passare ...(PRIMAPRESS) - BERLINO - Coprifuoco anti-pandemia a Berlino: il Senato della capitale tedesca ha deciso la chiusura di tutti i ristoranti e bar dalle ore 23 alle 6. Previste eccezioni solo per ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...