Coronavirus Italia, perché non sono escluse la chiusura di scuole e università e i lockdown locali (Di martedì 6 ottobre 2020) In attesa del nuovo DPCM, sul quale il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà oggi in Parlamento – e che verrà emanato con molta probabilità nella giornata di domani -, si guarda con attenzione al futuro con uno sguardo costante alla curva dei contagi e possibili nuovi sviluppi nei prossimi mesi. Le poche informazioni che girano intorno al DPCM parlano di un documento temporaneo Conte che coprirà i prossimi 30 giorni. Um decreto in cui si confermano tutte le misure vigenti e la stretta sull'utilizzo delle mascherine, che sarà necessario indossare anche all'aperto. Al momento non sono previste, ha inoltre spiegato il ministro, ulteriori eventuali misure che possono portare a stretta su attività. Queste scelte saranno comunque sempre prima condivise, ha garantito il responsabile della ...

