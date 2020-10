Campania, l’Unità di crisi precisa: “Nessuna emergenza per i posti letto negli ospedali” (Di martedì 6 ottobre 2020) A seguito delle indicazioni per cui si fa divietò do rilasciare dichiarazioni a riguardo della situazione sanitaria da parte dei dirigenti degli ospedali o delle Asl l’Unità di crisi della Regione Campania per l’emergenza Covid-19 ha comunicato quanto segue: Non vi è alcuna emergenza relativa ai posti letto disponibili, sia di terapia intensiva sia di degenza ordinaria. Se una sola struttura sanitaria esaurisce la disponibilità di degenze (e in tempo utile ha già organizzato l’ampliamento già previsto dei posti) il dato non può essere riferito a una emergenza generale, che non esiste. Di seguito il report dei posti letto su base ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) A seguito delle indicazioni per cui si fa divietò do rilasciare dichiarazioni a riguardo della situazione sanitaria da parte dei dirigenti degli ospedali o delle Asl l’Unità didella Regioneper l’Covid-19 ha comunicato quanto segue: Non vi è alcunarelativa aidisponibili, sia di terapia intensiva sia di degenza ordinaria. Se una sola struttura sanitaria esaurisce la disponibilità di degenze (e in tempo utile ha già organizzato l’ampliamento già previsto dei) il dato non può essere riferito a unagenerale, che non esiste. Di seguito il report deisu base ...

