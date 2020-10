Calvert-Lewin: «Ancelotti mi paragona a Inzaghi…» – VIDEO (Di martedì 6 ottobre 2020) Dominic Calvert-Lewin ha parlato dal ritiro dell’Inghilterra della trasformazione avuta sotto la gestione Ancelotti Dominic Calvert-Lewin è il capocannoniere della Premier League, con sei goal al pari merito di Son, in questo avvio di stagione sorprendente dell’Everton. L’attaccante ha parlato così della gestione Ancelotti. «Lui mi aveva detto di questa cosa di Inzaghi già prima che poi ne parlasse in pubblico alla stampa. Quindi io ho guardato tanti VIDEO su YouTube dei suoi goal, ho visto un film di 15 minuti sulla sua carriera. Molte delle sue reti erano con un tocco di prima sotto-porta. Puoi sempre imparare qualcosa da lui ed infatti io sto ancora apprendendo. Ancelotti ha una grande ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Dominicha parlato dal ritiro dell’Inghilterra della trasformazione avuta sotto la gestioneDominicè il capocannoniere della Premier League, con sei goal al pari merito di Son, in questo avvio di stagione sorprendente dell’Everton. L’attaccante ha parlato così della gestione. «Lui mi aveva detto di questa cosa di Inzaghi già prima che poi ne parlasse in pubblico alla stampa. Quindi io ho guardato tantisu YouTube dei suoi goal, ho visto un film di 15 minuti sulla sua carriera. Molte delle sue reti erano con un tocco di prima sotto-porta. Puoi sempre imparare qualcosa da lui ed infatti io sto ancora apprendendo.ha una grande ...

Dominic Calvert-Lewin è il capocannoniere della Premier League, con sei goal al pari merito di Son, in questo avvio di stagione sorprendente dell’Everton. L’attaccante ha parlato così della gestione ...

