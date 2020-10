Calciomercato Palermo, il club rosa batte un colpo: tutto ok per Luperini, l’ex Trapani in città. I dettagli dell’affare (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Palermo batte un colpo.Dopo il silenzio assordante registrato negli ultimi giorni della sessione estiva di Calciomercato, protrattasi in autunno per l'emergenza Covid-19, il club rosanero definisce un'operazione importante e di livello in entrata. Boscaglia può sorridere ed incastonare un tassello funzionale e prezioso in seno al suo mosaico: Gregorio Luperini, talentuoso e duttile centrocampista classe 1994, è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo.Svincolatosi per giusta causa, con tanto di placet del Collegio Arbitrale della Lega Pro, dal Trapani in seguito alla paradossale e irreversibile crisi societaria in casa granata, il ragazzo nato a Pisa ha scelto il club di Viale del Fante nonostante ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilun.Dopo il silenzio assordante registrato negli ultimi giorni della sessione estiva di, protrattasi in autunno per l'emergenza Covid-19, ilnero definisce un'operazione importante e di livello in entrata. Boscaglia può sorridere ed incastonare un tassello funzionale e prezioso in seno al suo mosaico: Gregorio, talentuoso e duttile centrocampista classe 1994, è virtualmente un nuovo giocatore del.Svincolatosi per giusta causa, con tanto di placet del Collegio Arbitrale della Lega Pro, dalin seguito alla paradossale e irreversibile crisi societaria in casa granata, il ragazzo nato a Pisa ha scelto ildi Viale del Fante nonostante ...

Mediagol : Calciomercato #Palermo, il club rosa batte un colpo: tutto ok per Luperini, l’ex #Trapani in città. I dettagli dell… - Mediagol : Calciomercato #Palermo, il club rosa batte un colpo: tutto ok per Luperini, l'ex #Trapani in città. I dettagli dell… - zazoomblog : Calciomercato Palermo ieri il gong: Di Gaudio e il retroscena del mancato accordo. Luperini-Almici… -… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, ieri il gong: #DiGaudio e il retroscena del mancato accordo. #Luperini-#Almici… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, ieri il gong: Di Gaudio e il retroscena del mancato accordo. Luperini-Almici...… -