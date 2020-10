Brahim Diaz: «L’obiettivo è far tornare grande il Milan, siamo sulla strada giusta» (Di martedì 6 ottobre 2020) Brahim Diaz ha parlato in un’intervista ad AS, parlando della sua nuova avventura con la maglia del Milan Brahim Diaz ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di AS, quotidiano spagnolo, in seguito alla convocazione nella Spagna Under 21. Queste le sue parole: Sull’adattamento in Italia – «Molto buono. Mi hanno accolto in maniera meravigliosa. Sono molto contento, abbiamo una buona squadra e speriamo di continuare così. Se mi aspettavo di adattarmi così velocemente? L’adattamento è solitamente lento, ma nel mio caso è stato molto veloce. Sono molto felice, è un gruppo molto sano, ambizioso e di alta qualità. Vogliamo fare grandi cose» sulla convocazione in Nazionale ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020)ha parlato in un’intervista ad AS, parlando della sua nuova avventura con la maglia delha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di AS, quotidiano spagnolo, in seguito alla convocazione nella Spagna Under 21. Queste le sue parole: Sull’adattamento in Italia – «Molto buono. Mi hanno accolto in maniera meravigliosa. Sono molto contento, abbiamo una buona squadra e speriamo di continuare così. Se mi aspettavo di adattarmi così velocemente? L’adattamento è solitamente lento, ma nel mio caso è stato molto veloce. Sono molto felice, è un gruppo molto sano, ambizioso e di alta qualità. Vogliamo fare grandi cose»convocazione in Nazionale ...

