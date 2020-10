Asma Zero Week: anche Garbagnate visite gratuite (Di martedì 6 ottobre 2020) Dal 12 al 16 ottobre torna in Lombardia, e anche a Garbagnate la quarta edizione di Asma Zero Week, la campagna di sensibilizzazione sull’Asma. Offrirà a oltre 350 mila pazienti la possibilità di effettuare una visita di controllo gratuita e ricevere informazioni utili alla gestione della malattia. Per ricevere la consulenza gratuita presso uno dei … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 6 ottobre 2020) Dal 12 al 16 ottobre torna in Lombardia, ela quarta edizione di, la campagna di sensibilizzazione sull’. Offrirà a oltre 350 mila pazienti la possibilità di effettuare una visita di controllo gratuita e ricevere informazioni utili alla gestione della malattia. Per ricevere la consulenza gratuita presso uno dei … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Asma Zero Week: anche Garbagnate visite gratuite - tecnomedics : Torna ASMA ZERO WEEK - CronacaFlegrea : Torna a Pozzuoli “Asma Zero Week”, consulenze specialistiche gratuite - insalutenews : Torna “Asma Zero Week”, visite gratuite in oltre 40 Centri italiani specializzati - - giornalemetro : Torna Asma Zero Week: da oggi attivo il Numero Verde per prenotare una visita di controllo gratuita in oltre 40 Cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Asma Zero Asma Zero Week: anche Garbagnate visite gratuite Il Notiziario Asma e coronavirus, cosa c’è da sapere

Dal 12 al 16 ottobre torna la quarta edizione di ASMA ZERO WEEK, la campagna di sensibilizzazione sull’asma che offrirà ai 3 milioni di pazienti la possibilità di effettuare una visita di controllo gr ...

Torna a Pozzuoli “Asma Zero Week”, consulenze specialistiche gratuite

POZZUOLI - Torna a Pozzuoli l'edizione 2020 di "Asma Zero Week", evento nazionale dedicato alle persone con asma che dal 12 al 16 ottobre spalancherà le porte di oltre 40 Centri specializzati in tutta ...

Dal 12 al 16 ottobre torna la quarta edizione di ASMA ZERO WEEK, la campagna di sensibilizzazione sull’asma che offrirà ai 3 milioni di pazienti la possibilità di effettuare una visita di controllo gr ...POZZUOLI - Torna a Pozzuoli l'edizione 2020 di "Asma Zero Week", evento nazionale dedicato alle persone con asma che dal 12 al 16 ottobre spalancherà le porte di oltre 40 Centri specializzati in tutta ...