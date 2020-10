Alluvione e fiumi in piena: l’impressionante trasporto di fango sul mare (Di martedì 6 ottobre 2020) La pioggia torrenziale, che fra il 2 ed il 3 ottobre si è abbattuta tra la Francia sud-orientale e l’Italia del Nord-Ovest, ha causato conseguenze disastrose. Le piene dei fiumi hanno toccato livelli localmente record, superando limiti eccezionali raggiunti in occasione di eventi straordinari degli ultimi decenni. Abbiamo già evidenziato l’eccezionalità delle precipitazioni cadute in Piemonte su alcune aree della Val Tanaro, la Val Roja, ma anche sul Verbano. Le centraline meteo hanno registrato quantitativi di pioggia persino superiori ai 600 mm in 24 ore. Si tratta di accumuli pluviometrici incredibili, che normalmente dovrebbero cadere diluiti nell’arco di diversi mesi, se non addirittura localmente in quasi un anno. Tutta quest’acqua eccezionale si è riversata su fiumi e torrenti, in ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) La pioggia torrenziale, che fra il 2 ed il 3 ottobre si è abbattuta tra la Francia sud-orientale e l’Italia del Nord-Ovest, ha causato conseguenze disastrose. Le piene deihanno toccato livelli localmente record, superando limiti eccezionali raggiunti in occasione di eventi straordinari degli ultimi decenni. Abbiamo già evidenziato l’eccezionalità delle precipitazioni cadute in Piemonte su alcune aree della Val Tanaro, la Val Roja, ma anche sul Verbano. Le centraline meteo hanno registrato quantitativi di pioggia persino superiori ai 600 mm in 24 ore. Si tratta di accumuli pluviometrici incredibili, che normalmente dovrebbero cadere diluiti nell’arco di diversi mesi, se non addirittura localmente in quasi un anno. Tutta quest’acqua eccezionale si è riversata sue torrenti, in ...

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - tricomundial : quando sei su un pizzo rialzato di 50 metri di forma triangolare.... #alluvione #fiumi #ridiamocisopra @SpurgatoCN - EmanuelaRossin5 : Rendere permanenti tre azioni su tutti i territori per prevenire #disastri idrogeologici: pulizia di argini dei fiu… - david1catania : RT @Compare_Orso: Come disse una volta in trasmissione @OfficialTozzi la colpa non è dei fiumi, questi esondano dalla notte dei tempi, la c… - cmpnwtr : RT @LaStampa: Alluvione, Fabio Carosso e i sindaci sono d’accordo: “Adesso serve dragare i fiumi” -

L'esondazione del Tanaro ha causato danni enormi nei garage e nei magazzini della Croce Bianca Ceva. Immediata la "catena di solidarietà" partita dal Savonese ...

Fiorenzo Hor, il pastore che nell'alluvione ha perso tutto: "A 50 anni ricominciare è dura"

Oltre 1,200 tra pecore, capre, asini e montoni sono stati spazzati via in un'ora dalla piena del fiume Toce: "Non ho più nulla. Per me non è solo per una questione economica" ...

