Allerta Meteo Toscana: codice giallo per temporali e mareggiate (Di martedì 6 ottobre 2020) Un codice giallo per temporali e mareggiate su gran parte della Toscana, dalle 20 di martedi' 6 ottobre, alle 12 mercoledi' 7 ottobre, è stato emesso dalla Sala operativa unificata della Regione Toscana in conseguenza al permanere delle condizioni di variabilita' perturbata sulla Toscana. Nella serata di martedi', e fino alla mattina di mercoledi' previste piogge sparse e locali temporali anche forti, inizialmente sulle zone di nord-ovest in graduale trasferimento alle zone interne piu' orientali e meridionali nel corso della mattinata del 7 ottobre. Possibili colpi di vento e grandinate. Mercoledi', durante la notte e fino alla mattina, venti forti, mare molto mosso o agitato sul settore ... Leggi su meteoweb.eu

