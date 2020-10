Alessandra Mussolini getta la mascherina a Selvaggia Lucarelli: “Riprenditela, c’è una pandemia in corso” (FOTO) (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuovo scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli Ennesimo scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli nella terza puntata di Ballando con le Stelle 15, in onda sabato 3 ottobre 2020. Le due donne da quando è partito il programma se le sono dette di santa ragione e sembra che a Domenica In si fosse arrivati ad una tregue. Purtroppo no, nel nuovo appuntamento la giudice del talent show e la Parlamentare hanno avuto una nuova discussione in diretta. Ad un certo punto la politica campana ha tirato fuori la mascherina protettiva con su stampato il divieto di sosta e se l’è messa in segno di protesta contro la blogger. Ma non è finita qui, infatti la Mussolini se ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuovo scontro traEnnesimo scontro tranella terza puntata di Ballando con le Stelle 15, in onda sabato 3 ottobre 2020. Le due donne da quando è partito il programma se le sono dette di santa ragione e sembra che a Domenica In si fosse arrivati ad una tregue. Purtroppo no, nel nuovo appuntamento la giudice del talent show e la Parlamentare hanno avuto una nuova discussione in diretta. Ad un certo punto la politica campana ha tirato fuori laprotettiva con su stampato il divieto di sosta e se l’è messa in segno di protesta contro la blogger. Ma non è finita qui, infatti lase ...

O_Strunz : Incidente per Alessandra Mussolini durante le prove di Ballando con le Stelle: cade dalle braccia del maestro appes… - canevavatar : RT @opificioprugna: A 'Ballando con le stelle', Alessandra Mussolini si ferisce cadendo a testa in giù. Ed è subito 25 Aprile. ( Gianluca… - dilei_it : Storie Italiane, Alessandra Mussolini in lacrime da Eleonora Daniele dopo l’incidente - infoitcultura : Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini ricoverata dopo una caduta - infoitcultura : Alessandra Mussolini in ospedale: terribile caduta a Ballando con le Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Mussolini Alessandra Mussolini cade durante le prove di "Ballando con le stelle": ricoverata L'HuffPost Storie Italiane, Alessandra Mussolini in lacrime da Eleonora Daniele dopo l’incidente

Durante la telefonata a Storie Italiane Alessandra Mussolini ha raccontato anche i momenti subito dopo l’incidente: “Ho iniziato subito a perdere sangue. editato in: da. Alessandra Mussolini ha rotto ...

Storie Italiane, Alessandra Mussolini in lacrime: “Ho iniziato a perdere sangue…”

A Storie Italiane Alessandra Mussolini racconta del suo incidente durante le prove di Ballando con le stelle. Intervistata da Eleonora Daniele, ospite di Storie Italiane, Alessandra Mussolini ha parla ...

Durante la telefonata a Storie Italiane Alessandra Mussolini ha raccontato anche i momenti subito dopo l’incidente: “Ho iniziato subito a perdere sangue. editato in: da. Alessandra Mussolini ha rotto ...A Storie Italiane Alessandra Mussolini racconta del suo incidente durante le prove di Ballando con le stelle. Intervistata da Eleonora Daniele, ospite di Storie Italiane, Alessandra Mussolini ha parla ...