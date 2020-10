A Bassano del Grappa si indaga sulla 17enne che «aveva un piano per uccidere i genitori»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 6 ottobre 2020) Dadelarriva una storia inquietante che sembra essersi risolta per ora, con l’accusata che è rientrata a scuola e una ragione o un movente precisi ancora non trovati. Una 17 enne è stata sentita dopo l’accusa di voleri propriin seguito alle chat mostrate dal suo fidanzato. La procura dei minori stando e ha già raccolto la testimonianza di lei: «Non l’avrei mai fatto». Intanto i, scioccati per l’accaduto, le stanno vicino e le indagini vanno verso un istigatore in rete. LEGGI ANCHE >>> Omicidio Vannini: 14 anni a Ciontoli. Nove anni e quattro mesi al resto della famiglia Siper un’istigazione in rete Dopo che il fidanzato della ...