UFFICIALE Chiesa è un nuovo giocatore della Juve: il comunicato del club bianconero (Di lunedì 5 ottobre 2020) Federico Chiesa è un nuovo calciatore della Juventus: ecco il comunicato del club bianconero sull’arrivo del calciatore Federico Chiesa è un nuovo calciatore della Juventus. Ecco il comunicato del club bianconero. «Juventus Football club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e € 7 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Federicoè uncalciatorentus: ecco ildelsull’arrivo del calciatore Federicoè uncalciatorentus. Ecco ildel. «ntus FootballS.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federicoa fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e € 7 ...

romeoagresti : Ufficiale: Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus // Official: Chiesa is a new Juventus player ????? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus - forumJuventus : ?Ufficiale: Chiesa alla Juventus ???? Benvenuto @federicochiesa ?? - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Colpo Fiorentina, José Callejon è il dopo Federico Chiesa - gullodom : RT @romeoagresti: Ufficiale: Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus // Official: Chiesa is a new Juventus player ????? https… -