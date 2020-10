Tragedia alla festa di matrimonio: sposo uccide la moglie davanti agli invitati (Di luned√¨ 5 ottobre 2020) Il festeggiamento per il matrimonio finisce con una Tragedia immane: lo sposo uccide la moglie davanti agli invitati per gelosia. Quello che si supponeva dovesse essere il giorno più felice della loro vita è finito in Tragedia. Durante le celebrazioni per un matrimonio in una villa privata a Prokudskoye, nella regione Novosibirsk (Russia), lo sposo … Leggi su viagginews (Di luned√¨ 5 ottobre 2020) Il festeggiamento per ilfinisce con unaimmane: lolaper gelosia. Quello che si supponeva dovesse essere il giorno più felice della loro vita è finito in. Durante le celebrazioni per unin una villa privata a Prokudskoye, nella regione Novosibirsk (Russia), lo

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia alla Tragedia in autostrada a Palermo, colto da malore alla guida, muore un uomo BlogSicilia.it Dopo la tragedia causata dal maltempo, la UIL chiede un incontro con il Prefetto per fare il punto sulle azioni da mettere in campo

Chiediamo alla Regione Liguria e al Governo di non lasciare soli i borghi della valle Argentina, di non abbandonare Ventimiglia, di vigilare sui collegamenti con il Piemonte e di attivare tutte le ...

Incidente in Campania, muore preside di ritorno da scuola: aveva 48 anni

La dirigente scolastica del primo istituto compresivo di Alatri, Francesca Varriale, 48 anni, è morta a seguito di in incidente stradale avvenuto a ...

