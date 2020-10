Torino | preso Bonazzoli in prestito dalla Sampdoria

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Federicoè il nuovo attaccante del. La giovane seconda punta arriva nell’ultimo giorno di mercato incon diritto di riscatto, dove sarebbe stato chiuso dall’arrivo di Keita e da un Quagliarella in ottima forma. Il classe 1997 nel finale della scorsa stagione si era messo in mostra con dei bei gol che hanno contribuito alla salvezza dei blucerchiati, ora la nuova avventura in granata per affiancare Belotti nel ballottaggio con Zaza.