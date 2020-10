“Stop alle multe per ong e confisca navi”: ok del governo a modifica dei decreti Sicurezza. Approvata la “norma Willy”contro i violenti (Di lunedì 5 ottobre 2020) La cancellazione delle multe milionarie per le ong, lo stop alla confisca delle navi, il ritorno al meccanismo della protezione umanitaria con un allargamento delle maglie della protezione speciale, tempi più brevi per ottenere la cittadinanza italiana, il ripristino della possibilità di svolgere lavori di utilità sociale. Il nuovo decreto su immigrazione e Sicurezza ottiene il via libera del Consiglio dei ministri: il governo approva così il superamento dei due decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini. Con in più due norme per inasprire il Daspo dai locali e le pene per i violenti e gli spacciatori, che arrivano dopo l’uccisione del giovane Willy Monteiro a Colleferro. La maggioranza aveva faticato a trovare la quadra sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) La cancellazione dellemilionarie per le ong, lo stop alladelle navi, il ritorno al meccanismo della protezione umanitaria con un allargamento delle maglie della protezione speciale, tempi più brevi per ottenere la cittadinanza italiana, il ripristino della possibilità di svolgere lavori di utilità sociale. Il nuovo decreto su immigrazione eottiene il via libera del Consiglio dei ministri: ilapprova così il superamento dei duevoluti da Matteo Salvini. Con in più due norme per inasprire il Daspo dai locali e le pene per ie gli spacciatori, che arrivano dopo l’uccisione del giovane Willy Monteiro a Colleferro. La maggioranza aveva faticato a trovare la quadra sul ...

