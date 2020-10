“Sono stato con lei”. Elisabetta Gregoraci e il presunto tradimento a Flavio Briatore, ecco chi è l’uomo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesco Bettuzzi, l’imprenditore che per più di due anni è stato fidanzato con Elisabetta Gregoraci, è stato ospite di Domenica Live per parlare del suo rapporto con la showgirl calabrese ma anche del presunto tradimento a Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati insieme per 12 lunghi anni. Un amore grande caratterizzato da tante critiche, che hanno saputo tenere testa a quanti non perdevano occasione di sottolineare che la differenza d’età. Ma dodici anni di matrimonio hanno comunque rappresentato la risposta a quanti non avrebbero mai scommesso su di loro. A unirli anche il figlio Nathan Falco, dieci anni. Dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesco Bettuzzi, l’imprenditore che per più di due anni èfidanzato con, èospite di Domenica Live per parlare del suo rapporto con la showgirl calabrese ma anche delsono stati insieme per 12 lunghi anni. Un amore grande caratterizzato da tante critiche, che hanno saputo tenere testa a quanti non perdevano occasione di sottolineare che la differenza d’età. Ma dodici anni di matrimonio hanno comunque rappresentato la risposta a quanti non avrebbero mai scommesso su di loro. A unirli anche il figlio Nathan Falco, dieci anni. Dopo ...

