Smalling ha prenotato il volo privato: aspetta l'ok per tornare a Roma (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma - Chris Smalling è con un piede su un volo per tornare a Roma. Il difensore inglese aspetta notizie sulla trattativa tra il club giallorosso e il Manchester United per il suo passaggio definitivo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020)- Chrisè con un piede su unper. Il difensore inglesenotizie sulla trattativa tra il club giallorosso e il Manchester United per il suo passaggio definitivo ...

