Roma, 5 ott – Galeotta fu la riforma Delrio, la legge 7 aprile 2014 con la quale, trasformandole in enti di secondo livello, l'allora governo Renzi dava il via ad un'operazione che avrebbe dovuto portare, nel giro di pochi anni, alla scomparsa delle province. Ad oltre sei anni distanza siamo ancora in un limbo nel quale le province si mantengono ancora in vita, continuando a gestire servizi essenziali ma a fronte di risorse sempre più ridotte. Con effetti evidenti a tutti: il crollo di ben 12 ponti su altrettante strade – principalmente, per l'appunto, provinciali – in occasione dell'ultima giornata di maltempo è lì a dimostrare il pietoso stato in cui versano le nostre infrastrutture viarie. Strade (e ponti) colabrodo Il discorso parte dalle province per un motivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Scarsa nessuna Scarsa (o nessuna) manutenzione a causa dei tagli: ecco perché crollano i ponti sulle provinciali Il Primato Nazionale Com’è stata l’ultima settimana di Trump

Agitata, piena di eventi elettorali con scarso rispetto delle regole per evitare la diffusione del coronavirus: una ricostruzione di come è andata, giorno per giorno ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ Ecco perché la ricollocazione non funziona

Il Reddito di cittadinanza non riesce a portare i beneficiari ad avere un posto di lavoro. Colpa di errori e mancanze spesso ignorate ...

