Piano dell’Ue contro il razzismo: “Intelligenza artificiale e corsi di sensibilizzazione per polizia” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Bruxelles, 5 ott – “Costruire un’Unione veramente anti-razzista, che passi dalla condanna all’azione”, queste le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: ha infatti annunciato l’adozione di un “nuovo Piano d’azione” dell’Unione Europea per arginare il maggior problema che affligge gli Stati membri. Il coronavirus? La crisi economica? Macché: il razzismo. “Mancanza di diversità etnica” Il documento presentato dalla von der Leyen presenta linee guida a dir poco inquietanti, che verranno applicate nei prossimi cinque anni. Prima di tutto si parla di una applicazione alla lettera delle regole già vigenti in tutti gli Stati Ue contro il razzismo, poi si parla di corsi di formazione per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Bruxelles, 5 ott – “Costruire un’Unione veramente anti-razzista, che passi dalla condanna all’azione”, queste le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: ha infatti annunciato l’adozione di un “nuovod’azione” dell’Unione Europea per arginare il maggior problema che affligge gli Stati membri. Il coronavirus? La crisi economica? Macché: il. “Mancanza di diversità etnica” Il documento presentato dalla von der Leyen presenta linee guida a dir poco inquietanti, che verranno applicate nei prossimi cinque anni. Prima di tutto si parla di una applicazione alla lettera delle regole già vigenti in tutti gli Stati Ueil, poi si parla didi formazione per ...

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Se non vi fossero ancora chiare le priorità dell'Ue ... - BA109RA : RT @IlPrimatoN: Se non vi fossero ancora chiare le priorità dell'Ue ... - Basarab_ : RT @ItalianPolitics: Occhio a questo piano operativo britannico in caso di recrudescenza di #coronavirus: al netto dell'antipatia per BoJo… - gsparise : RT @ItalianPolitics: Occhio a questo piano operativo britannico in caso di recrudescenza di #coronavirus: al netto dell'antipatia per BoJo… - Luciana12827144 : RT @IlPrimatoN: Se non vi fossero ancora chiare le priorità dell'Ue ... -

Ultime Notizie dalla rete : Piano dell’Ue 5G, da Ue restrizioni su fornitori ad alto rischio. Il caso Germania Corriere della Sera