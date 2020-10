Omicidio Lecce, l’assurda richiesta di Antonio De Marco dal carcere (Di lunedì 5 ottobre 2020) Abiti e un libro di preghiere. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia Antonio De Marco, il 21enne che ha confessato l’Omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, nella prima conversazione con i genitori avrebbe chiesto questo. Lo studente di Scienze infermieristiche, in carcere a Lecce dopo il fermo e la convalida, potrà ricevere la visita dei parenti. Nei giorni successivi alla mattanza nell’appartamento dove vivevano i due fidanzati dalle intercettazioni telefoniche sarebbe emerso che il giovane aveva parlato poco con la famiglia alla quale avrebbe comunicato che sarebbe stato fuori fuori città per qualche giorno. Un’informazione che ha portato gli inquirenti a ritenere che il presunto killer potesse ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 5 ottobre 2020) Abiti e un libro di preghiere. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di PugliaDe, il 21enne che ha confessato l’di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, nella prima conversazione con i genitori avrebbe chiesto questo. Lo studente di Scienze infermieristiche, indopo il fermo e la convalida, potrà ricevere la visita dei parenti. Nei giorni successivi alla mattanza nell’appartamento dove vivevano i due fidanzati dalle intercettazioni telefoniche sarebbe emerso che il giovane aveva parlato poco con la famiglia alla quale avrebbe comunicato che sarebbe stato fuori fuori città per qualche giorno. Un’informazione che ha portato gli inquirenti a ritenere che il presunto killer potesse ...

