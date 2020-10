Non è il momento di abbassare la guardia. Conte: “Il nemico non è stato ancora sconfitto. Interverremo in maniera ponderata per contenere il contagio” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Siamo consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto. Siamo consci però di non poter disperdere tutti i risultati sin qui raggiunti a prezzo di molti sacrifici”. E’ quanto ha detto al Corriere il premier, Giuseppe Conte, a proposito dell’epidemia di Coronavirus. In vista dei prossimi provvedimenti che Palazzo Chigi assumerà – è atteso per mercoledì un nuovo Dpcm (leggi l’articolo) – il presidente del Consiglio invita gli italiani a non abbassare la guardia: “Sin dall’inizio di questa emergenza il governo ha seguito il metodo della massima precauzione -, siamo ancora in piena pandemia e il costante aumento dei contagi in tutta Italia, seppur ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Siamo consapevoli che ilnon è. Siamo consci però di non poter disperdere tutti i risultati sin qui raggiunti a prezzo di molti sacrifici”. E’ quanto ha detto al Corriere il premier, Giuseppe, a proposito dell’epidemia di Coronavirus. In vista dei prossimi provvedimenti che Palazzo Chigi assumerà – è atteso per mercoledì un nuovo Dpcm (leggi l’articolo) – il presidente del Consiglio invita gli italiani a nonla: “Sin dall’inizio di questa emergenza il governo ha seguito il metodo della massima precauzione -, siamoin piena pandemia e il costante aumento dei contagi in tutta Italia, seppur ...

Ultime Notizie dalla rete : Non momento "Il contagio per il momento non fa paura" LA NAZIONE Compensazione tra deposito cauzionale e canoni non pagati, i chiarimenti della Cassazione

Il giorno sbagliato è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Con l'ordinanza 20975/2020, la Cassazione è intervenuta in tema di compensazione tra deposito cauzionale e canoni non pagati. Vediamo quanto stabilito ...La follia di Russell Crowe in Il giorno sbagliato continua a vincere al boxoffice italiano del weekend, seguono Lacci di Daniele Luchetti e ancora Tenet di Christopher Nolan.