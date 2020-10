Lammers e la suola | l’Atalanta si innamora – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il nuovo gioiello dell’Atalanta Samha subito mostrato le sue qualità:ta mancina degna di un giocatore di futsal e gol in diagonale Samè un olandese purosangue e se Gian Piero Gasperini ha azzardato il paragone con Van Basten, qualcosa di speciale dovrà pur esserci. Il nuovo gioiello pescato dall’Atalanta, e dal suo sapiente lavoro di scouting, ieri ha deliziato il pubblico bergamasco con una rete da urlo:ta mancina utilizzata come dribbling e destro in diagonale. In una frazione di secondo esempio di tecnica tutt’altro che fine a se stessa, come invece spesso, nel passato, è stata considerata la giocata di. Una finalizzazione in perfetto stile futsal, l’ennesimo spot propedeutico all’avvicinamento dei due ...