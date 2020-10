La ricerca dell’app perduta | il tagliando sul Rdc e il mondo diviso degli smart worker

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ALLADELL’APPCosa è successo La piattaforma per incrociare domanda e offerta di lavoro, in realtà, doveva essere già pronta. Luigi Di Maio, con il presidente di Anpal Mimmo Parisi, aveva annunciato l’arrivo del software nella convention dei Cinque Stelle di gennaio 2019 dedicata al reddito di cittadinanza. Nel decretone erano stati stanziati 25 milioni di euro, affidando ad Anpal la realizzazione. Ma, tra le denunce di un possibile conflitto di interessi del professore del Mississippi (qui le prime “dieci domande de Linkiesta”), i tentativi falliti di sviluppare la app tramite Invitalia e lo scontro in corso tra presidente e dg dell’agenzia, non è mai stata fatta una gara. Che fine ha fatto la famosa app? La trasmissione di La7 Piazza Pulita ha provato a ...