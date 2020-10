"La prego, legga". Tarallo da Giletti, la "prova regina" sull'Aresgate: lacrime in diretta a Non è l'arena | Video (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Leggiamo queste parole, la prego". Massimo Giletti ospita a Non è l'arena Alberto Tarallo, il famoso produttore tv, ex capo della Ares, finito nel tritacarne per le accuse sollevate al Grande Fratello Vip da due attori usciti polemicamente dall'agenzia, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due hanno accusato Tarallo di aver indotto al suicidio il celebre sceneggiatore Teodosio Losito, legato a Tarallo da un amore lungo 20 anni. Un'accusa a cui Giletti non crede, e per questo fa leggere la lettera d'addio che lo stesso Losito scrisse a Tarallo, prima di suicidarsi. "Alberto, non sai quanto sono dispiaciuto per te, per questo epilogo che ti farà soffrire. Tu non hai colpe, oggi sta vincendo lui", scrive ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Leggiamo queste parole, la". Massimoospita a Non; l'Alberto, il famoso produttore tv, ex capo della Ares, finito nel tritacarne per le accuse sollevate al Grande Fratello Vip da due attori usciti polemicamente dall'agenzia, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due hanno accusatodi aver indotto al suicidio il celebre sceneggiatore Teodosio Losito, legato ada un amore lungo 20 anni. Un'accusa a cuinon crede, e per questo fa leggere la lettera d'addio che lo stesso Losito scrisse a, prima di suicidarsi. "Alberto, non sai quanto sono dispiaciuto per te, per questo epilogo che ti farà soffrire. Tu non hai colpe, oggi sta vincendo lui", scrive ...

