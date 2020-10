Juventus, Ramsey non parte per il Galles: prosegue l’isolamento fiduciario (Di lunedì 5 ottobre 2020) La complessa vicenda legata all’annullamento di Juventus-Napoli sta lasciando evidenti strascichi. Non tiene banco solo la problematica legata alla giurisdizione sportiva od ordinaria. Difatti all’alba della sosta per le nazionali non è ancora chiaro il modus operandi che dovranno tenere club e giocatori, per permettere che i calciatori raggiungano le proprie selezioni. Problematica accentuata per i giocatori che si spostano fuori dai confini nazionali ed europei. Non potrà partecipare, infatti, Aaron Ramsey convocato dal Galles per le gare nazionali, o quantomeno non prenderà parte al primo match contro l’Inghilterra. Lo ha confermato la stessa federazione Gallese, che ha ribadito le motivazioni sanitaria del blocco del centrocampista. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) La complessa vicenda legata all’annullamento di-Napoli sta lasciando evidenti strascichi. Non tiene banco solo la problematica legata alla giurisdizione sportiva od ordinaria. Difatti all’alba della sosta per le nazionali non è ancora chiaro il modus operandi che dovranno tenere club e giocatori, per permettere che i calciatori raggiungano le proprie selezioni. Problematica accentuata per i giocatori che si spostano fuori dai confini nazionali ed europei. Non potràcipare, infatti, Aaronconvocato dalper le gare nazionali, o quantomeno non prenderàal primo match contro l’Inghilterra. Lo ha confermato la stessa federazionee, che ha ribadito le motivazioni sanitaria del blocco del centrocampista. LEGGI ...

