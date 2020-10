Josh Brolin: “Deadpool 2 è stato più faticoso di Avengers” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Josh Brolin, interprete di Cable in Deadpool 2, ha affermato di aver trovato l'esperienza più faticosa rispetto al ruolo di Thanos nei film degli Avengers. Josh Brolin, interprete di Cable in Deadpool 2, ha affermato di aver trovato l'esperienza più faticosa rispetto al ruolo di Thanos nei film degli Avengers. Questo è avvenuto durante il podcast Team Deakins, dove il direttore della fotografia Roger Deakins conversa con collaboratori e amici. Questo ciò che Brolin ha avuto da dire sulla duplice esperienza nel cinema supereroistico basato sui fumetti Marvel: "Quella di Deadpool è stata un'esperienza difficile. Divertente, ma difficile. Sapeva più di una transazione finanziaria, del tipo 'Bisogna fare così e così', e non mi sentivo in quel modo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020), interprete di Cable in Deadpool 2, ha affermato di aver trovato l'esperienza più faticosa rispetto al ruolo di Thanos nei film degli Avengers., interprete di Cable in Deadpool 2, ha affermato di aver trovato l'esperienza più faticosa rispetto al ruolo di Thanos nei film degli Avengers. Questo è avvenuto durante il podcast Team Deakins, dove il direttore della fotografia Roger Deakins conversa con collaboratori e amici. Questo ciò cheha avuto da dire sulla duplice esperienza nel cinema supereroistico basato sui fumetti Marvel: "Quella di Deadpool è stata un'esperienza difficile. Divertente, ma difficile. Sapeva più di una transazione finanziaria, del tipo 'Bisogna fare così e così', e non mi sentivo in quel modo ...

Per quale motivo Josh Brolin ha accettato la parte di Thanos, la nemesi degli Avengers, nell'Universo Cinematografico della Marvel?

Josh Brolin: “Deadpool 2 è stato più faticoso di Avengers”

