Io ti cercherò | il cast della serie tv con Alessandro Gassmann

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Io ti cercherò: iltv conDal 5 ottobre 2020 su Rai 1 (per quattro prime serate) va in onda Io ti cercherò, la nuovatv con protagonistanel ruolo di un padre alla ricercaverità su suo figlio. La fiction vede la partecipazione di diversi attori italiani. Qual è ilcompleto di Io ti cercherò? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:è Valerio Frediani Un ex poliziotto, congedato con disonore per una brutta storia di spaccio di droga, che ora lavora come benzinaio ad Anzio. Divorziato da Francesca (Fiorenza Pieri), la sua vita ...