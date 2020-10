Inquietante donna di 30 anni ha un serpente in casa e va in coma: agghiacciante la scoperta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questa è la storia di una donna di 30 anni che un po’ per incoscienza e un po’ per mancanza di informazione è andata in contro a una sorte poco felice. Aveva in casa un serpente, per la precisione un mamba verde, uno dei più pericolosi al mondo e… Terrore in un quartiere di Praga: un mamba verde… La storia arriva da Praga. Una donna di 30 anni aveva in casa un mamba verde, come animale domestico. Si tratta di uno dei serpenti più velenosi al mondo, un suo morso potrebbe essere letale. L’animale è fuggito dalla teca e ha morso la donna; la trentenne è andata quasi immediatamente in coma a causa del veleno. Le sue condizioni di salute non sono migliorate e tutti ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questa è la storia di unadi 30che un po’ per incoscienza e un po’ per mancanza di informazione è andata in contro a una sorte poco felice. Aveva inun, per la precisione un mamba verde, uno dei più pericolosi al mondo e… Terrore in un quartiere di Praga: un mamba verde… La storia arriva da Praga. Unadi 30aveva inun mamba verde, come animale domestico. Si tratta di uno dei serpenti più velenosi al mondo, un suo morso potrebbe essere letale. L’animale è fuggito dalla teca e ha morso la; la trentenne è andata quasi immediatamente ina causa del veleno. Le sue condizioni di salute non sono migliorate e tutti ...

