Il Nord flagellato dal maltempo. Oltre 4.700 interventi dei Vigili del fuoco tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Sei le vittime nel Ponente (Di lunedì 5 ottobre 2020) Proseguono nel Nord Italia le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del fuoco dopo l’ondata di maltempo del fine settimana. Sono Oltre 4.700 gli interventi compiuti, finora, tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Sei le vittime accertate in Liguria, dove, questa mattina, è stato avvistato in mare il cadavere di una donna, davanti a Borgo Prino, in provincia di Imperia, una delle zone più colpite dall’ondata di maltempo che ha devastato la val Roya e il Ponente. Al momento non risultano dispersi liguri, come ha confermato il governatore Giovanni Toti, e le vittime potrebbero essere tutte francesi. Nelle province di Cuneo, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Proseguono nelItalia le operazioni di soccorso da parte deideldopo l’ondata didel fine settimana. Sono4.700 glicompiuti, finora, tra. Sei leaccertate in, dove, questa mattina, è stato avvistato in mare il cadavere di una donna, davanti a Borgo Prino, in provincia di Imperia, una delle zone più colpite dall’ondata diche ha devastato la val Roya e il. Al momento non risultano dispersi liguri, come ha confermato il governatore Giovanni Toti, e lepotrebbero essere tutte francesi. Nelle province di Cuneo, ...

