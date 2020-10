Guillermo Mariotto: “Alessandra Mussolini a rischio eliminazione a Ballando con le Stelle” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sugli ascolti tv Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli che litigano funzionano ma Guillermo Mariotto avvisa che c’è il rischio eliminazione. Anche a Storie Italiane si parla di Ballando con le Stelle, non si ripetono le parole usate dalla Lucarelli e in collegamento ci sono la Mussolini e Maikel Fonts. “Mi dispiace per lui che non viene giudicato per quanto è bravo, tranne per Carolyn Smith e Mariotto” commenta Alessandra Mussolini ed Eleonora Daniele passata subito ad altro: “Tutte le polemiche e polemicucce hanno distolto l’attenzione su un fatto molto importante… mi sembrava un bacio molto elegante”. Il bacio dato da Alessandra al suo maestro di danza ha colpito la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sugli ascolti tv Alessandrae Selvaggia Lucarelli che litigano funzionano maavvisa che c’è il. Anche a Storie Italiane si parla dicon le Stelle, non si ripetono le parole usate dalla Lucarelli e in collegamento ci sono lae Maikel Fonts. “Mi dispiace per lui che non viene giudicato per quanto è bravo, tranne per Carolyn Smith e” commenta Alessandraed Eleonora Daniele passata subito ad altro: “Tutte le polemiche e polemicucce hanno distolto l’attenzione su un fatto molto importante… mi sembrava un bacio molto elegante”. Il bacio dato da Alessandra al suo maestro di danza ha colpito la ...

Uno scontro senza quartiere, quello tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Da Ballando, dove la prima è giudice e la seconda ...

di Barbara Berti Anche se Ballando con le stelle non vince la sfida dell’auditel del sabato sera (trionfa Tú sí que vales con 4.194.000 spettatori pari al 23.62% di share, mentre i ballerini vip si fe ...

