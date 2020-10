Giovannini: "Dopo la pandemia saremo più cattivi e meno liberi" (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - "Dopo il virus saremo più cattivi, impauriti e forse meno liberi. Anche la democrazia si basa sulla paura, ma una quantità modica. Quando aumenta oltre certi limiti le persone sono pronte a tutto pur di farsi difendere, anche a dar via la libertà". E' quanto dichiara in un'intervista a Il Fatto Quotidiano Enrico Giovannini, ex presidente dell'Istat ed ex ministro. "Quando le crisi si fanno ricorrenti il sistema diventa instabile e ci si avvicina a quelli che si definiscono 'punti di non ritornò" che "ci spiegano che le elezioni si vincono se non si parla solo alla ragione ma anche all'emozione". Anche la paura è un'emozione e Giovannini prova a spiegarla così: "I social media e la profilazione ... Leggi su agi (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - "il virus, impauriti e forse. Anche la democrazia si basa sulla paura, ma una quantità modica. Quando aumenta oltre certi limiti le persone sono pronte a tutto pur di farsi difendere, anche a dar via la libertà". E' quanto dichiara in un'intervista a Il Fatto Quotidiano Enrico, ex presidente dell'Istat ed ex ministro. "Quando le crisi si fanno ricorrenti il sistema diventa instabile e ci si avvicina a quelli che si definiscono 'punti di non ritornò" che "ci spiegano che le elezioni si vincono se non si parla solo alla ragione ma anche all'emozione". Anche la paura è un'emozione eprova a spiegarla così: "I social media e la profilazione ...

