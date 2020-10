Errore Gran Bretagna su 16mila contagi da coronavirus per colpa di Excel (Di lunedì 5 ottobre 2020) Due sistemi di computo dei contagi diverso in Gran Bretagna e un conseguente Errore clamoroso che, tra il 25 settembre e il 2 ottobre, ha causato una dispersione di quasi 16mila positivi nel Regno Unito che sono stati comunicati soltanto nella giornata di oggi. Il motivo? Il sistema sanitario nazionale utilizza dei fogli Excel per l’elaborazione dei dati: ma non aveva conteggiato una serie di righe che i laboratori avevano elaborato in formato Csv. LEGGI ANCHE > Trump lascia l’ospedale: «Non abbiate paura del Covid» Errore Gran Bretagna, come sono stati persi 16mila contagi a causa di Excel Dunque, ecco uno svarione che ha rischiato seriamente di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Due sistemi di computo deidiverso ine un conseguenteclamoroso che, tra il 25 settembre e il 2 ottobre, ha causato una dispersione di quasipositivi nel Regno Unito che sono stati comunicati soltanto nella giornata di oggi. Il motivo? Il sistema sanitario nazionale utilizza dei fogliper l’elaborazione dei dati: ma non aveva conteggiato una serie di righe che i laboratori avevano elaborato in formato Csv. LEGGI ANCHE > Trump lascia l’ospedale: «Non abbiate paura del Covid», come sono stati persia causa diDunque, ecco uno svarione che ha rischiato seriamente di ...

