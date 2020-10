Dalla pandemia sanitaria a quella psicologica E nessuno fa niente | anzi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 5 ottobre 2020) I negazionisti non sono coloro che negano l’esistenza del virus, sarebbe una follia, ma quelli che ne negano le vere conseguenze.I danni che sta procurando il virus non sono solo quelli sanitari, si tratta di unacon un basso tasso di mortalità, ma il dato più rilevante e globale è che il Covid sta lasciando il proprio segno nella storia determinando un mutamento radicale nelle persone, nei comportamenti, nella dinamica relazionale e ineconomica. Tutto ciò che rientra nell’ambito della socialità è stato completamente stravolto.L’altro giorno ho incontrato un vecchio amico e d’istinto ci siamo abbracciati, consapevoli per un attimo di aver compiuto un atto eversivo, sentendoci quasi fuori posto. È incredibile come l’uomo si riesca ad adattare a una condizione ...