**Coronavirus: Toti a governo, 'serve stretto raccordo per fase autunnale'**

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - La situazione è sotto controllo, ma serve uno stretto raccordo per questa fase autunnale. Lo avrebbe rimarcato, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nel corso del tavolo tra governo, Regioni, Comuni e Province sul prossimo Dpcm.

