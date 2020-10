Coronavirus | Parigi diventa zona scarlatta | bar chiusi e restrizioni ai ristoranti 4 positivi alla Corte costituzionale Positiva la Lorenzin Ursula von der Leyen in auto-isolamento – LIVE

(Di lunedì 5 ottobre 2020)rmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia12.30 –, baraigiornata del 6 ottobre. Lerità hanno disposto la chiusura dei barai11.50 –, 4 casi...

Agenzia_Ansa : Lo stilista #Kenzo morto per #coronavirus Aveva 81 anni. Primo designer giapponese a stabilirsi a Parigi #ANSA… - SkyTG24 : Coronavirus, Parigi dal 5 ottobre diventa zona di massima allerta - MediasetTgcom24 : Coronavirus: a Parigi 'massima allerta' da lunedì, ma ristornati aperti #Coronavirus - darcolella : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Parigi, il 40% dei #focolai è a scuola e #università - Monicanpl : RT @GalvaniM: **CORONAVIRUS: PARIGI, TEATRI, CINEMA E MUSEI RESTERANNO APERTI** I luoghi di cultura resteranno aperti nei 15 giorni di ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Parigi

Incubo-coronavirus a Parigi, dove piovono nuove misure drastiche per contenere i contagi. Il prefetto di polizia, Didier Lallement, ha confermato in una conferenza stampa tenuta nella capitale, zona ...Kenzo Takada, tra i primi stilisti giapponesi a diventare popolare in occidente, è morto a 81 anni domenica 4 ottobre, in un ospedale di Parigi dov’era ricoverato a causa del coronavirus. Chiamato ...