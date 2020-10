Coronavirus, contagi record anche oggi in Campania. Le vittime salgono a 466 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus, contagi record in Campania: 412 nuovi positivi nelle ultime 24 ore 4 ottobre 2020 Cotugno, crisi Covid: posti letto finiti. Il direttore: 'Mantenere la guardia altissima' 5 ottobre 2020 ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 5 ottobre 2020)in: 412 nuovi positivi nelle ultime 24 ore 4 ottobre 2020 Cotugno, crisi Covid: posti letto finiti. Il direttore: 'Mantenere la guardia altissima' 5 ottobre 2020 ...

annatrieste : Dopo Genoa a Napoli si potrebbe innescare un pericoloso 'effetto domino' sui contagi da #coronavirus in Serie A e l… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato'… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: a #Parigi arriva la stretta su bar e ristoranti. Contagi in rapida salita in tutta Europa #covid… - Open_gol : «I contagi nelle scuole sono casi sporadici, contratti fuori», ha detto la ministra. «Il sistema scolastico ha iniz… - infoitinterno : Coronavirus, meno contagi ma anche pochi tamponi: 251 in regione, uno in provincia -