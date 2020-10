Codacons su Juve-Napoli: “3-0 a tavolino? Siamo pronti ad andare per vie legali” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Codacons è intervenuto sulla vicenda Juventus-Napoli, partita mai disputata che sta scuotendo l’Italia del pallone Il Codacons è intervenuto sulla vicenda che sta scuotendo … L'articolo Codacons su Juve-Napoli: “3-0 a tavolino? Siamo pronti ad andare per vie legali” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilè intervenuto sulla vicendantus-, partita mai disputata che sta scuotendo l’Italia del pallone Ilè intervenuto sulla vicenda che sta scuotendo … L'articolosu: “3-0 aadper vie legali” proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportli26181512 : Juve-Napoli, interviene il Codacons: '3-0 a tavolino? Pronti a intervenire legalmente': 'Pronti a interventi legali… - JosephDifranc20 : In tutto questo come mai il Codacons non chiede la retrocessione del Napoli per il mancato rispetto del protocollo… - Dnl29611087 : @mike_fusco Io ora voglio capire perché il Codacons oppure la esselunga non apre nessuna inchiesta eh, questi devon… - CriCnb : @ilPorrinista Tu pensa (solo per una frazione di secondo) se dietro tutto 'sto lordume ci fosse stata la Juve. Un v… - AntonioArmadi : Se il #Codacons richiedeva la retroc per la #Juve nella vicenda #Suarez, mi aspetto che la chieda anche per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Codacons Juve Il Codacons vuole la Juve in Serie B per il caso Suarez: una bufala le parole di Marco Donzelli Bufale.net Codacons: «Ko a tavolino per il Napoli? Pronti a intervenire legalmente»

Il Codacons è pronto a intervenire legalmente contro Lega Calcio e Figc se verrà decretata la sconfitta a tavolino del Napoli nella partita contro la Juventus che si sarebbe dovuta disputare ieri. “Un ...

Calcio, Codacons: il Napoli non può perdere la partita a tavolino

L’ignoranza della Lega Calcio che non conosce la forza maggiore perordine del terzo che impedisce in modo assoluto di decretare la perdita della partita a tavolino Durissimo il Codacons contro la Lega ...

Il Codacons è pronto a intervenire legalmente contro Lega Calcio e Figc se verrà decretata la sconfitta a tavolino del Napoli nella partita contro la Juventus che si sarebbe dovuta disputare ieri. “Un ...L’ignoranza della Lega Calcio che non conosce la forza maggiore perordine del terzo che impedisce in modo assoluto di decretare la perdita della partita a tavolino Durissimo il Codacons contro la Lega ...