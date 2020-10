(Di lunedì 5 ottobre 2020) Dovevano conquistare la Toscana e hanno perso perfino la roccaforte dela sedicente 'pasionaria' sovranista. Così per festeggiare l'elezione di Michelangelo Betti, nuovo sindaco di, Pisa,, ...

6000sardine : Michelangelo #Betti è il nuovo sindaco di #cascina. L’avevamo detto già settimane fa lanciando l #… - helmvergara1 : RT @6000sardine: Michelangelo #Betti è il nuovo sindaco di #cascina. L’avevamo detto già settimane fa lanciando l # #intoscanaunvisivole, e… - GPiziarte : RT @globalistIT: Cascina si libera degli amici dei fascisti e la gente in strada canta Bella Ciao #ElezioniComunali2020 #Salviniportasfiga… - albertoorselli : RT @6000sardine: Michelangelo #Betti è il nuovo sindaco di #cascina. L’avevamo detto già settimane fa lanciando l # #intoscanaunvisivole, e… - michynow : RT @globalistIT: Cascina si libera degli amici dei fascisti e la gente in strada canta Bella Ciao #ElezioniComunali2020 #Salviniportasfiga… -

Archiviata la Lega primo cittadino è stato eletto Michelangelo Betti: "Siamo partiti nel 2016 e sembrava in salita fino alle europee del 2019, con la Lega a Cascina che aveva il 34% dei voti ...L’alleanza Pd-M5s ha superato la prova del ballottaggio in tre Comuni: Pomigliano, Giugliano e Ariano Irpino in Campania. Ma anche a Matera e Cascina (Pisa), dove 5 stelle e dem hanno trovato un accor ...