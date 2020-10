Casa Internazionale | prossimo weekend la due giorni ‘Donne e Next Generation UE’

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma – Si terra’ sabato 10 e domenica 11 la duedi seminari alladelle Donne ‘Donne eUe’ promossa dalle attiviste di via della Lungara 19 a Roma “per discutere insieme dei nostri temi, delle nostre proposte, delle nostre risposte, per un programma di svolta delle donne”. L’assemblea della Magnolia, cosi’ come sono stati ribattezzati gli appuntamenti collettivi nel giardino della, si svolgera’ sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 10 alle 16. Per le norme anti-Covid, sara’ possibile prenotare la presenza per mail (segreteria@delledonne.org) o partecipare all’appuntamento via zoom.