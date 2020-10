Caos Juve-Napoli, Ulivieri: “3-0 a tavolino? Non avrebbe senso” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Un’autorità ha bloccato la squadra di Gattuso. Per cui il Napoli non è salito a Torino perché non glielo hanno permesso. Sconfitta a tavolino? Non credo proprio. La Asl ha vietato il viaggio al club azzurro, non è certo dipeso dalla volontà del Napoli. Per questo motivo non sarà un 3-0 a tavolino. Almeno io la vedo così, non daranno la vittoria alla Juventus, non avrebbe senso“. Questo il pensiero di Renzo Ulivieri, presidente dell’AssoAllenatori, a proposito della vicenda Juventus-Napoli, gara annullata in virtù dell’assenza all’Allianz Stadium della squadra di Gattuso. Ai microfoni di Leggo, Ulivieri sposa la tesi del recupero ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Un’autorità ha bloccato la squadra di Gattuso. Per cui ilnon è salito a Torino perché non glielo hanno permesso. Sconfitta a? Non credo proprio. La Asl ha vietato il viaggio al club azzurro, non è certo dipeso dalla volontà del. Per questo motivo non sarà un 3-0 a. Almeno io la vedo così, non daranno la vittoria allantus, nonsenso“. Questo il pensiero di Renzo, presidente dell’AssoAllenatori, a proposito della vicendantus-, gara annullata in virtù dell’assenza all’Allianz Stadium della squadra di Gattuso. Ai microfoni di Leggo,sposa la tesi del recupero ...

forumJuventus : [ANSA] Dall'ASL nessun divieto al Napoli di raggiungere Torino ?? - Sport_Mediaset : #Juve - #Napoli , caos totale: la #ASL non ha vietato il viaggio. Per la #LegaserieA si gioca. I #bianconeri fanno… - NicolaPorro : Il grande caos sulla partita #JuventusNapoli ci conferma che... Il commento di @leopoldogasbarr #stadio #COVID19… - sportface2016 : #JuveNapoli, il pensiero di #Ulivieri: 'Sconfitta a tavolino? Non avrebbe senso' - GiuseppeNanni57 : RT @O_Strunz: Chi si vergogna di essere italiano per il caos di Juve-Napoli, sta dimenticando #mafia, classe politica, tangenti, #GFVip, Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Juve Caos Juve-Napoli: tavolino, rinvio o battaglia legale. Sul web è guerra di meme! GALLERY DEI PIU' BELLI Calciomercato.com Caos Juve-Napoli, il direttore Asl Verdoliva: “Non c’è distinzione tra cittadini e calciatori”

Le dichiarazioni del direttore della Asl Napoli 1: "Nessun contatto con il club. Non c'è distinzione tra cittadini e calciatori" ...

Calcio, Codacons: il Napoli non può perdere la partita a tavolino

L’ignoranza della Lega Calcio che non conosce la forza maggiore perordine del terzo che impedisce in modo assoluto di decretare la perdita della partita a tavolino Durissimo il Codacons contro la Lega ...

Le dichiarazioni del direttore della Asl Napoli 1: "Nessun contatto con il club. Non c'è distinzione tra cittadini e calciatori" ...L’ignoranza della Lega Calcio che non conosce la forza maggiore perordine del terzo che impedisce in modo assoluto di decretare la perdita della partita a tavolino Durissimo il Codacons contro la Lega ...